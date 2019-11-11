Haberler Vodafone Business Haberleri EYT kapsamına girmeyenler de erken emekli olabilir! Erken emeklilik başvurusu nasıl yapılır?

EYT kapsamına girmeyenler de erken emekli olabilir! Erken emeklilik başvurusu nasıl yapılır? Erken emeklilik ile ilgili yöntemler gün aşırı aranıyor. EYT ile ilgili çalışmalar sürerken, yaşa takılanlar olası düzenlemenin bir an önce hayata geçmesini istiyor. Yaş akdini dolduran ancak prim eksiği olanlar ise EYT kapsamına girmiyor. EYT kapsamına girmeyenler için de borçlanma yöntemi ile erken emeklilik mümkün. Erkeklerde askerlik, kadınlarda ise doğum borçlanması prim eksiğini tamamlamanın yolu olarak öne çıkıyor. Ayrıca yıpranma hakkı da erken emeklilik kapısını aralıyor. Peki, doğum borçlanması şartları neler? Askerlik borçlanması kaç yıl? İşte erken emeklilik yolları...