İSKİ'den suya son dakika zammı! İstanbul'da suya ne kadar zam geldi? İstanbul'da su faturası ne kadar artacak?

İstanbul'da suya zam yapıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden İSKİ, suya zam yapılacağını duyurdu. Zam uygulaması 1 Aralık 2019'dan itibaren yürürlüğe girecek. İSKİ tarafından gerçekleştirilecek zamma, İstanbullular büyük tepki gösterdi. İmamoğlu, kademeli olarak indirimler olacağını iddia etmişti. Peki, İstanbul'da suya ne kadar zam geldi? İstanbul'da su faturası ne kadar artacak? İşte detaylar...

İSTANBUL'DA SUYA NE KADAR ZAM YAPILDI?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) en büyük kuruluşlarından olan ve kentin su ihtiyacının karşılandığı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSKİ) 2020 bütçesi hazırlandı. Yeni bütçeye göre, 1 Aralık'tan itibaren suya yüzde 20 zam yapılacak.

DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYA GEÇİNİZ!