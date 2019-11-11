Haberler Vodafone Business Haberleri Kıdem tazminatı tavan ve taban hesaplama nasıl yapılır? 2019 asgari ücret kıdem tazminatı ne kadar?

Kıdem tazminatı tavan ve taban hesaplama nasıl yapılır? 2019 asgari ücret kıdem tazminatı ne kadar? Hakem heyetinin memur ve emeklilere yapılacak zamları karara bağlamasının ardından kıdem tazminatı tavan rakamları da değişti. Heyetin kararına göre, memur ve emekliler Ocak ayı itibarıyla yüzde 4 zam alacak. Emekliler ve memurlara yapılan zamma enflasyon farkı da eklenecek. Enflasyon yüzde 5'in üzerinde gelirse emekliler fark kadar ek zam alacak. Enflasyon zammı bir kenara bırakılırsa, kıdem tazminatının artış rakamı da yüzde 4 üzerinden hesaplanabiliyor. Peki, kıdem tazminatı tavan ücreti son dakika ne kadar oldu? Asgari ücret kıdem tazminatı hesaplama nasıl yapılır? İşte yeni kıdem tazminatı rakamı ve detaylar...