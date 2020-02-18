İnternette ‘metro’ dönemi; hem hızlı hem güvenli

Hızın baş döndürücü bir hal aldığı günümüz dünyasında artık kaliteli hizmet tek başına yeterli değil. Bu hizmeti sunarken ne kadar hızlı olduğunuz da bir o kadar önemli. Özellikle sanal dünyada hız ve güvenlik en vazgeçilmez iki temel öğe olarak önümüze çıkıyor. Öyle ki bir banka şubesine gittiğinizde internet altyapısındaki en küçük bir kesinti bütün iş süreçlerinizin aksamasına neden olabiliyor. Ya da kaliteli yiyecek-içecek sunduğundan emin olduğunuz bir kafede eğer internete bağlanmada sorun yaşıyor ya da oranın internet güvenliğinden şüphe duyuyorsanız, artık o kafe sizin için ikinci planda kalabiliyor. Benzer sorunlar yüzlerce kişinin aynı anda internete bağlandığı okul, hastane, otel gibi birçok noktada da yaşanıyor. Tüm bu sorunların ana nedeni internet altyapısındaki yoğun trafik.

E5 TRAFİĞİNDEN KURTULUN

Bu yorucu internet trafiğinden kurtulmanın formülü ise yeni yollar inşa etmekten geçiyor. Vodafone, Metro Ethernet İnternet adını verdiği yeni çözümüyle işte tam olarak bunu yapıyor; şirketinize özel hızlı ve güvenli bir altyapı sunuyor. Bu, tıpkı adım adım ilerleyen E5 trafiğinden kurtulup metroyla hızlı ve güvenli ulaşım sağlamaya benziyor. Metro Ethernet İnternet, sizi yoğun internet trafiğinden kurtarıp şirketinize özel bir yoldan ulaşımınızı hızlandırıyor.

İŞLETMEYE ÖZEL KABLO

Vodafone'un İstanbul'daki teknoloji üssü İTÜ Vodafone Future Lab'de de sergilenen Metro Ethernet İnternet, şirketlere dört ana başlıkta fayda sağlıyor. Bu çözümle, internet kabloları işletmelere özel döşeniyor. Böylece, üç kritik internet özelliği mümkün kılınıyor. ADSL ve Fiber'lerde paylaşımlı altyapı kullanırken, aynı bölgede diğer kişiler tarafından internet kullanımı çoğaldıkça hız kaybı yaşanır. Metro Ethernet İnternet, bu sorunu kökten çözüyor.

KESİNTİSİZ VİDEO İZLEYİN

Kesintisiz internet hizmeti de sunan Metro Ethernet İnternet ile bağlantınız uzaktan izlendiği için, herhangi bir sorun anında, siz fark etmeden müdahale edilebiliyor. İndirme ve yükleme hızı eşit olan Metro Ethernet İnternet'te birden çok kişi aynı anda interneti kullandığında dahi hiçbir sorun yaşanmıyor. Yüksek ve sabit hızlı internet hizmeti veren Metro Ethernet İnternet, ADSL ve Fiber'deki "50 Mbps'e kadar hızlı internet" gibi kısıtlamaları da ortadan kaldırıyor. Her zaman sabit bir hızın sunulduğu Metro Ethernet İnternet'te binlerce kişinin olduğu ortamda video izlemek de dosya yüklemek de çok kolay. Her müşteriye özel müşteri danışmanlarının satış sonrası destek hizmeti verdiği Metro Ethernet İnternet'te müşteri hizmetlerine bağlanmak için uğraşmanız da gerekmiyor. Tek bir müşteri danışmanının muhatabınız olduğu bu çözüm, sizi bir sorunu tekrar tekrar anlatma derdinden kurtarıyor.

BAHANELERİ ORTADAN KALDIRACAK

Eğer işletmenizde 3-4 kişiden fazla çalışanınız varsa, Metro Ethernet İnternet tam size göre. Bütün çalışanlarınızın aynı hızda bağlanabileceği bu çözümle, çalışanlarınızın iş süreçleri aksamayacak. "İnternet yavaştı" bahanesi ortadan kalkacak. Eğer ajans, otel, sigorta şirketleri gibi büyük dosyaların yüklenmesinin gerektiği bir şirketiniz varsa, Metro Ethernet İnternet, tüm süreçlerinizi hızla çözüme kavuşturacak. Okullar, hastaneler, bankalar, e-ticaret şirketleri için çok uygun bir çözüm olan Metro Ethernet İnternet, internet kesintisi nedeniyle yaşanan iş kayıplarının da önüne geçecek.