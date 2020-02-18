Vodafone ile araçlara dijital takip

Gelişen teknolojiyle birlikte Nesnelerin İnterneti (IoT) teknolojisi hayatımızda her geçen gün daha çok boy göstermeye başladı. Yoğun tempoda iş süreçlerimizi kolaylaştıran Nesnelerin İnterneti teknolojisi, artık güvenliğimiz için de bir koruyucu niteliğinde. 90 milyondan fazla nesneye hayat veren, dünyanın en büyük IoT hizmet sağlayıcısı konumunda yer alan Vodafone, Güvenli Araç Çözümü ile sürücülere "dijital yol arkadaşı" sunarken, Araç Takip Sistemi ile de KOBİ'lerin sahadaki araçlarını kontrol ediyor. Güvenliği ve verimi artıran bu çözümler, yoğun iş trafiğinizde de hayatınızı kolaylaştırıyor.

SÜRÜCÜLERİ UYARIYOR

Vodafone Güvenli Araç çözümü, Nesnelerin İnterneti teknolojisi ile taşıtların hızını ve aldığı yolu ölçerken, topladığı verileri insan müdahalesine gerek kalmadan araçtan dijital olarak indiriyor. Bu verileri analiz eden Vodafone Güvenli Araç çözümü, bunları müşteriler için katma değer yaratacak bilgilere dönüştürüyor. Yolda kaç kez ani fren yaptınız? Hız limitlerini ne kadar aştınız? Emniyet kemerinizi taktınız mı?.. Tüm sürüş sürenizi canlı olarak, anlık takip eden Vodafone Güvenli Araç çözümü, sürücüleri alarmlarla uyarıyor. Kurallara ve yasal sürüş sürelerine uymak zorunda kalan şoförler, araç kullanırken daha zinde olurken, potansiyel kazalar da engellenmiş oluyor. Böylece uluslararası taşımacılıkta yüksek miktarlı cezalara neden olan hatalar önlenebiliyor.

YÜZDE 15'E KADAR YAKIT TASARRUFU

Güvenli Araç çözümü sayesinde araçlardan gerçek zamanlı indirilen verileri analiz ederek katma değerli bilgilere dönüştüren Vodafone, sürücülere gerçek zamanlı rota oluşturma ve iş yönlendirme gibi uzaktan destek hizmetlerini de sağlıyor. Böylece etkin kilometre takibi ile sürücüler yüzde 15'e kadar yakıt tasarrufu sağlıyor.

SAHADAKİ KONTROLÜ KOLAYLAŞTIRIYOR

Bünyesinde onlarca araç bulunan KOBİ'ler için verim artırıcı çözümler sunan Araç Takip Sistemi ise sahadaki araçlarınızın kontrolünü kolaylaştırıyor. İş ve çalışan takibi altında konumlandırılan Araç Takip Sistemi, sahadaki araçları kontrol ederek verimliliğini artırıyor. Sahadaki araçların adres, lokasyon, hız, kat edilen mesafe, sürüş zamanı ve rota benzeri bilgilerinin anlık olarak kontrol edilmesini sağlayan Araç Takip Sistemi, iş ihtiyacı dışında kullanımları engellerken rölanti süresini de kontrol altına alıyor.

ÇALIŞMA SAATLERİ KONTROL ALTINDA

Anlık ve geçmişe yönelik analizlerin yapılmasına olanak tanıyan bu sistem, sürücünün davranışını araç içine kurulan sensörlerle analiz ederek sürüş skorlaması yapıyor ve sürüş performansını ölçüyor. İş atama özelliği sayesinde saha ekibinin daha efektif kullanılmasını sağlayan Araç Takip Sistemi, rölanti süresinin kontrolü ile çalışma saatlerinin etkin ve verimli kullanılmasına aracılık ediyor. Yakıt tasarrufu da sağlayan bu sistem, KOBİ'ler için maliyetleri düşürerek verimliliği artırıyor.