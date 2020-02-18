Vodafone ile araçlarınızı akıllandırın

Akıllı binalar, akıllı şehirler, akıllı fabrikalar… Dijital çağı yaşadığımız bugünlerde artık hemen her şey akıllı… Kişi ya da şirketlerin akıllı ürünleri seçmelerinde en büyük etmen hayatı kolaylaştırması olsa da aynı zamanda ciddi bir maliyet avantajı sağlaması o ürünü daha da öne çıkarıyor. Her şeyin akıllandığı bu süreçte araçların da akıllanması elbette kaçınılmaz. Hele ki otomotiv ve üretim sektörlerinde faaliyet gösteriyorsanız… Eğer lojistik, nakliye, hafriyat sektörlerinde faaliyet gösteriyorsanız, şehirlerarası otobüs, tur ya da taşımacılık şirketiniz varsa ya da araba kiralama işi yapıyor ve yüzlerce araçlık filoya sahipseniz, Scotty, Uber, BlaBlaCar gibi araç paylaşım uygulamalarınız bulunuyorsa, servis taşımacılığı yapıyorsanız, bunların hem güvenliği hem de kontrolü sizler için çok önemli olmalı. Burada Vodafone Business tarafından geliştirilen çok güzel bir hizmet var: Güvenli Araç Çözümleri…

EKONOMİK VE GÜVENLİ SÜRÜŞ

Vodafone Güvenli Araç Çözümleri, geleneksel araç takip sistemlerine ek olarak, araç içinde yer alan verilerin insan müdahalesine gerek kalmadan uzaktan indirilmesini sağlıyor. Alınan verileri gerçek zamanlı işleyerek sürüş performansını ölçümleyen Güvenli Araç Çözümleri, zamanla biriken verileri anlamlandırarak daha güvenli ve ekonomik sürüş sağlıyor. Bu ne demek, biraz daha açalım isterseniz… Güvenli Araç Çözümleri, aracınızdaki araç konum, enlem/boylam, tarih, hız, motor devri, fren pozisyonu, yakıt seviyesi gibi tüm bilgileri topluyor. Sürüş bilgilerine de erişen bu sistemle, araçla kat edilen günlük ve toplam mesafeyi, hız bilgilerini, sürüş skorunu görebiliyorsunuz. Ayrıca, bu sistemde yer alan alarm yapısı ile belli bir hız aşıldığında anında bilgilendiriliyorsunuz. Vodafone Güvenli Araç Çözümleri, aracınızın rölanti sürelerini minimum tutarak yakıt tüketimini de azaltıyor.

ARAÇ KİRALAMADA DOĞRU FİYATLAMA

Eğer araç kiralama sektöründe faaliyet gösteriyorsanız, bu sistemle sürüş kalite skorlaması yaparak doğru fiyatlamayı sağlayabilirsiniz. Yakıt bilgisini Telemetri Sistemi'nden alınan veriler sayesinde mutlak değerler olarak gösteren Vodafone Güvenli Araç Çözümleri ile araç teslimleri yapılırken ortaya çıkan anlaşmazlıkları giderebilirsiniz. Özellikle araç kiralamada çok sık yaşanan motor, parça hırsızlığı gibi durumların önüne rahatlıkla geçebilirsiniz. Periyodik Bakım Zamanı yaklaşan araçları servislere bildiren bu sistem, olası bir arıza halinde de sizi tedbir amaçlı servise yönlendiriyor. Etkin filo yönetimi ve yakıt tasarrufu sağlayan Vodafone Güvenli Araç Çözümleri, gerçek zamanlı rota ve iş yönlendirme gibi uzaktan destek hizmetleri de veriyor. Ayrıca, verimliliği artıran bu sistem, çalışanların rölanti sürelerini de kısaltarak tasarruf sağlıyor.

Bu noktada, Vodafone Güvenli Araç Çözümleri'nin sunduğu "üçlü toplumsal fayda"dan da bahsetmek gerekir:

Güvenli Araç Çözümleri, çok sayıda aracı olan firmalar için faydalı; çünkü, hem yakıt ve bakım maliyetlerini düşürüyor, hem de firmalara sürücülerini kontrol ederken, müşteri memnuniyetini ve güvenliğini sağlama imkânı veriyor.

Güvenli Araç Çözümleri, sürücüler için faydalı; çünkü, banka ve sigorta şirketleri gibi finans sektöründeki kuruluşlar, sürüş puanını değerlendirerek, iyi sürücülere daha uygun fiyatlı kredi ve kasko seçenekleri sunabiliyor.

Güvenli Araç Çözümleri, toplum için faydalı; çünkü, sürüş deneyimi ve davranışları raporlandığı için sürücüler daha özenli ve dikkatli davranıyor. Bu da toplum olarak daha güvenli bir trafik akışına sahip olmamızı sağlıyor.

KANUNEN ZORUNLU HALE GELDİ

Vodafone Business tarafından şirketlere üç versiyon halinde sunulan Güvenli Araç Çözümleri'nde birinci versiyon Dijital Takograf. Dijital Takograf, genellikle karayolu ile yolcu ve eşya taşımacılığı yapan ticari firmalar tarafından kullanılan araç ve sürücü kontrol cihazı. Bu sistem, sürücülerin sürüş periyotlarını ve görevlerini 12 ay boyunca kayıt altında tutuyor. Lojistik sektöründe yurtiçi ve yurtdışı taşımacılık yapan taşıtların takograf kullanması zorunluluğu vardı. 1 Ocak 2020'den itibaren dijital takografların uzaktan indirilmesi zorunlu hale geldi. Bu zorunluluk, kanundaki yönetmeliğe göre, sürücüyle birlikte 9'dan fazla kişi ve 3,5 tondan fazla yük taşıyan araçlar için geçerli olacak. Buna göre, kurumların aylık olarak sürücü verilerini indirmeleri ve TOBB'a yüklemeleri gerekiyor. Vodafone Business tarafından geliştirilen Dijital Takograf ile araç takip cihazına sim kart takılıp araca yerleştiriliyor. Araçtan alınan veriler ham haliyle (analiz yapılmadan) uygulama aracılığı ile iletiliyor.

Güvenli Araç Çözümleri'nde ikinci versiyon, Sürüş Performansı. Buna göre araç hızı, motor devri, hararet, gaz pedal pozisyonu, fren pedal pozisyonu, toplam kilometre, motor yükü, yakıt seviyesi, akü voltajı gibi aracın içinden elde edilebilecek detaylı bilgiler ve sürücünün araç kullanımına ilişkin bütün detaylar analiz edilerek raporlar halinde ilgili departmanlara/kişilere aktarılıyor.

Üçüncü versiyon olan Premium Paket'te ise Dijital Takograf ile Sürüş Performansı özellikleri birlikte sunuluyor.