Ünlü iş adamı dolandırıcıların kurbanı oldu! 4 milyonluk kredi vaadiyle dolandırıldı

Sosyal medya üzerinden bankalarla iletişim halinde olduğunu, kolay kredi çıkarabileceğini belirten kişi ünlü iş adamını 125 bin lira dolandırdı. Muhittin Ç., isimli iş insanı geçtiğimiz günlerde sosyal medya üzerinden bir reklam gördü. Reklamda vatandaşlara kolay kredi sağlandığı belirtiliyordu. Reklama tıklayan genç adam, iş sebebiyle 4 milyonluk kredi başvurusunda bulundu. Kendisiyle iletişime geçen reklam veren Arif G., yüzde 15 komisyon ücretiyle 40 bin lira peşin para alarak krediyi vermeyi teklif etti.

DOLANDIRILDIĞINI ANLAYINCA ŞİKAYET ETTİ



Kredi çıkması için peşinatı veren iş insanı Muhittin Ç., çeşitli bahanelerle para ödemeye devam etti. Aylarca kendisine taahhüt edilen kredinin çıkmasını bekleyen genç adam bir müddet sonra kredi reklamı veren şahsa ulaşamadı. Paraları da geri alamayan iş insanı avukatı Süleyman Yılmaz aracılığıyla savcılığa başvurarak şikayetçi oldu.

SAVCILIKTA SUÇUNU KABUL ETTİ



İstanbul Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iş insanın şikâyeti üzerine başlatılan soruşturmada skandal bir durum ortaya çıktı. İddiaya göre reklam sahibi Arif G.'nin 2012 yılından itibaren onlarca suç kaydı olduğu ortaya çıktı. soruşturma kapsamında savcılığa ifade veren Arif G., "Söz konusu parayı aldım, fakat kendisine iade edecektim. Hatta etmeye de başladım. Amacım dolandırmak değildi" diye konuştu.

10 YIL HAPSİ İSTENİYOR



Savcılık tarafından yürütülen soruşturma geçtiğimiz günlerde tamamlandı. Savcılıkça Arif G.'nin Muhittin Ç.'den 4 milyonluk kredi vereceğinden bahisle yaklaşık 125 bin lira tahsil ettiği halde menfaat sağlayarak iş insanını dolandırdığı gerekçesiyle iddianame düzenledi. 10 yıla kadar hapsi istenen Arif G., ilerleyen günlerde İstanbul Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanacak.

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