Kalbi duran kedi kalp masajıyla hayata döndürüldü

Hakkâri'de aracın çarpması sonucu kalbi duran kediye kalp masajı yapılarak hayata döndürüldü.

Hakkâri'de aracın çarptığı bir kedi için gece yarısı bir operasyon düzenlendi. Hakkâri'nin Berçelan Mahallesinde ikamet eden Naci Atan isimli vatandaş, veteriner ekibini arayarak aracın çarptığı yarı baygın haldeki bir kedinin çocukları tarafından bulunduğunu bildirmesi üzerine, gece saat 22:00'da harekete geçen Hakkâri Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğünde görevli veteriner hekimler, Atan ailesinin evine giderek yaralı kediye müdahale etti.

KEDİ İÇİN SEFERBER OLDULAR



İç kanma geçirdiği öğrenilen Kedi, ekipler tarafından olay yerinden alınarak belediye veteriner kliniğine getirildi. Müdahalesine başlanan kedinin kalbi durunca, veteriner hekim kediye kalp masajı yaparak hayata döndürüldü. Hayata dönen kedi klinikte müşahede altına alındı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kedi hayatını kaybetti.