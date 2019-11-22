Bir Zamanlar Çukurova 45. Bölüm (21 Kasım 2019 Perşembe) tamamı kesintisiz tek parça izle! Büyük hesaplaşma...

atv'nin sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'nın 21 Kasım 2019 Perşembe akşamı yayınlanan 45. son bölümünde Yılmaz ve Demir arasında büyük hesaplaşma! Bir Zamanlar Çukurova 45. Bölüm'de aileler arasında yaşanan zoraki barış bozuldu. Demir, Yılmaz, Fekeli ve Demir'in annesi arasında yaşananlar geceye damga vurdu...