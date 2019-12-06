Bir Zamanlar Çukurova 47. Bölüm'de gözyaşlarının sel olduğu sahneler... Ümit Besen 'Seni unutmaya ömrüm yeter mi?'

atv'nin sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova 47. son bölümüyle 5 Aralık 2019 Perşembe akşamına damgasını vurdu! İşte Bir Zamanlar Çukurova'da Ümit Besen 'Seni unutmaya ömrüm yeter mi?' şarkısı eşliğinde gözyaşlarının sel olduğu anlar...