Bir Zamanlar Çukurova 47. Bölüm'de gözyaşlarının sel olduğu sahneler... Ümit Besen 'Seni unutmaya ömrüm yeter mi?'
atv'nin sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova 47. son bölümüyle 5 Aralık 2019 Perşembe akşamına damgasını vurdu! İşte Bir Zamanlar Çukurova'da Ümit Besen 'Seni unutmaya ömrüm yeter mi?' şarkısı eşliğinde gözyaşlarının sel olduğu anlar...
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