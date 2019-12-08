Bir Zamanlar Çukurova 48. Bölüm (12 Aralık 2019 Perşembe) fragmanı yayınlandı izle! Adanayı karıştıran aşkta şok gelişme...
atv'nin izlenme rekorları kıran dizisi Bir Zamanlar Çukurova'da Adana'yı karıştıran aşkta şok gelişme... “Hayatımın sonbaharını benimle geçirmeye var mısın?” Bir Zamanlar Çukurova'nın 12 Aralık 2019 Perşembe akşamı yayınlanacak 48. yeni bölümünün son fragmanı yayınlandı...
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