Bir Zamanlar Çukurova 52. Bölüm'de gözyaşları sel oldu! (23 Ocak 2020 Perşembe)
Bir Zamanlar Çukurova 23 Ocak 2020 Perşembe akşamı yayınlanan 52. son bölümde izleyicileri; Neşe Karaböcek'in 'Kulakların Çınlasın' yorumuyla gözyaşlarına boğdu...
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