Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 147. Bölüm (12 Kasım 2019 Salı) kesintisiz tek parça izle! Tipi, Adnan'ı salonun ortasında...

atv'nin izlenme rekorları kıran dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 12 Kasım 2019 Salı akşamı yayınlanan son bölümünde yaşananlar; EDHO fanatiklerinin nefeslerini kesti! Dizinin hayranları, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' 147. Bölüm finalindeki şok sahne sonrası; Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 148. yeni Bölüm için heyecan dolu bir bekleyişe başladı.