Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 147. Bölüm (12 Kasım 2019 Salı) finalinde şok sahne!

atv'nin vazgeçilmez dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 147. Bölüm finalindeki şok sahne EDHO hayranlarını heyecanlandırdı! İşte 12 Kasım 2019 Salı akşamı yayınlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölüm finalindeki Hızır Ali'nin serbest bırakıldığı heyecan dolu o sahne...