Hercai 22. Bölüm (22 Kasım 2019 Cuma) fragmanında Reyyan-Miran aşkında silahların gölgesinde şok ayrılık!
atv'nin izlenme rekorları kıran dizisi Hercai'nin 22 Kasım 2019 Cuma akşamı yayınlanacak 22. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! İşte Hercai 22. Bölüm fragmanında silahların çekildiği ve Reyyan ile Miran arasındaki imkansız aşkın çıkmaza girdiği o anlar... "Hazar Şadoğlu'nun damarlarında Miran'ın kanı dolaşıyor!"
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