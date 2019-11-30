Hercai 24. Bölüm (6 Aralık 2019 Cuma) fragmanı yayınlandı izle! Miran öğrendiği o yıkıcı gerçekle...
atv'nin Cuma akşamlarına damga vuran dizisi Hercai'nin 6 Aralık 2019 Cuma yayınlanacak olan 24. yeni bölüm fragmanı yayaınlandı! İşte 6 Aralık 2019 Cuma günü yayınlanacak Hercai 24. Bölüm Fragmanı... Miran'ın Reyyan'a olan aşkını ortaya çıkan o sır yıkabilecek mi?
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