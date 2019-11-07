Bir Zamanlar Çukurova 43. Bölüm (7 Kasım 2019 Perşembe) fragmanında şok hamilelik haberi! "Keşke ölseydim..."

Bir Zamanlar Çukurova 43. Bölüm'de gelen hamilelik haberi tüm olayların yönünü değiştirecek! Bir Zamanlar Çukurova 7 Kasım 2019 Perşembe akşamı 43. Bölüm ile ekranlarda heyecan fırtınası estirecek! İşte Bir Zamanlar Çukurova 43. Bölüm Fragmanı... "Kaderle kavga etme artık, kaderi yenemezsin..."