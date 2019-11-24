Esra Erol 22 Kasım 2019 Cuma canlı yayını tamamı kesintisiz tek parça izle!
Esra Erol'da programında 22 Kasım 2019 Cuma canlı yayınında Esra Erol'un açıkladığı DNA testi sonucu, 2 çocuk babası olduğunu zanneden adamı şoke etti!
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