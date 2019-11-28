Esra Erol 27 Kasım 2019 Çarşamba canlı yayın tamamı kesintisiz tek parça izle! DNA testi sonucuna göre 6 aylık bebeğin babası..

Esra Erol'da 27 Kasım 2019 Çarşamba canlı yayınında Esra Erol, Kudret Bey'in bir ay evli kaldığı Kübra Nur'un 3 yıldır nerede olduğu araştırılıyor! Esra Erol'da 3 yıldır kayıp olan Kübra Nur'un akrabası olduğu iddia edilen kişiden şok açıklamalar...