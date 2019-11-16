Esra Erol'da başka erkekten çocuk yapan kadının kocası canlı yayında DNA testi sonucunu duyunca...

Esra Erol'da programı canlı yayınında; kocasından sürekli şikayet eden kadınının aslında başka erkeklerden yaptığı çocuğu kocasının nüfusuna kayıt ettirdiği de ortaya çıktı! Esra Erol'un canlı yayaında açıkladığı skandal DNA testi sonucuna göre; 6 yıllık evli olan kadının doğurduğu 2. çocuk başka bir erkekten hamile kalarak doğurduğu ortaya çıktı! Esra Erol'da programında; 6 yıldır evli olan Ramazan Bıçak - Melahat Bıçak çiftinin sorunlarını konuşulduğu anlara DNA testinin skandal sonucu damga vurdu.