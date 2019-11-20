Esra Erol 19 Kasım 2019 Salı canlı yayın tamamı kesintisiz tek paça izle! Semra'nın ablası Ebru Hanım'dan skandal iddia
Esra Erol'da 19 Kasım 2019 Salı canlı yayınında; Semra'nın ablası Ebru Hanım'ın skandal iddiaları izleyicileri şoke etti!
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