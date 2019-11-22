Esra Erol 21 Kasım 2019 Perşembe canlı yayını tamamı kesintisiz tek parça izle! Kadınları evlilik vaadiyle kandırıp...
Esra Erol'da 21 Kasım 2019 Perşembe canlı yayınında; kadınları evlenme vaadi ile kandırıp dolandıran ve masun duygularıyla oynadığı iddia edilen Yunus Büyük canlı yayında şok açıklamalarda bulundu!
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