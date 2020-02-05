Esra Erol'da canlı yayında stüdyoyu buz kestiren itiraf! "Hamileyken kocam beni başka erkeklerle..."

Esra Erol'da canlı yayınında karşı karşıya gelen karı koca karşılıklı itiraflarıyla programa damga vurdu! Kocası Murat'ın 2 çocuğunu kendisinden kaçırdığını söyleyen kadın kan donduran bir iddiada da bulundu. Pakize Nur, kocası Murat'ın hamileyken kendisini başka erkeklerle tanıştırdığını itiraf ettiği anlarda stüdyo adeta buz kesti...