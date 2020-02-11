Esra Erol'da en yakın arkadaşı ile ilişkiye giren kocasını... Canlı yayında yasak aşk skandalı! | Video

atv'nin çok izlenen programı Esra Erol'da canlı yayınında Kevser Hanım, en yakın arkadaşıyla ilişkiye giren kocasıyla canlı yayında yüzleşti! Esra Erol'un bir araya getirdiği evli çift bakın canlı yayında neler yaşadı...