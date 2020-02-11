Esra Erol'da en yakın arkadaşı ile ilişkiye giren kocasını... Canlı yayında yasak aşk skandalı! | Video
atv'nin çok izlenen programı Esra Erol'da canlı yayınında Kevser Hanım, en yakın arkadaşıyla ilişkiye giren kocasıyla canlı yayında yüzleşti! Esra Erol'un bir araya getirdiği evli çift bakın canlı yayında neler yaşadı...
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
10:33
01:01
00:57
00:51
00:43
01:50
01:21
00:58
Kuzey Yıldızı İlk Aşk 21. son bölüm fragmanı yayınlandı | Video 09.02.2020 | 12:19
01:00
02:20
00:36
01:00
Hizmetçiler 1. bölüm fragmanı yayınlandı 07.02.2020 | 23:58
11:48
00:36
Payitaht Abdülhamid 107. son bölüm ikinci fragmanı yayınlandı | Video 07.02.2020 | 15:31
01:02
Babil 4. son bölümden ikinci fragman yayınlandı | Video 07.02.2020 | 15:28
00:44
Arka Sokaklar 541. son bölümden ikinci fragman yayınlandı | Video 07.02.2020 | 15:26
10:39
13:23
05:43
00:43
Sefirin Kızı 8. bölüm fragman | Video 06.02.2020 | 16:55