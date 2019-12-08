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Esra Erol'da evli kadının görülmemiş yasak aşk skandalında şok gelişme! DNA testi sonucuna göre 3. sevgilisi de...

08.12.2019 | 11:01

Esra Erol'da bir yasak aşk skandalı daha! Esra Erol'da daha önce DNA testi ile bir çocuğunun başka bir erkekten olduğu ortaya çıkan kadının diğer çocuğunun babasının kadının diğer sevgililerinden biri olmadığı ortaya çıktı! Esra Erol'da DNA testi sonucuna hiçbir çocuğunun nikahlı eşinden olmadığı ortaya çıkan kadının diğer bir çocuğunun babası ise henüz bulunamadı! Esra Erol'da evli kadının henüz babası bulunamayan çocuğuna yapılan DNA testi sonucu şimdilik ortaya çıkan sevgilileri ile uyuşmadı! Evli kadının babası bulunamayan çocuğunun babası kim ve neden diğer sevgilileri gibi ortaya çıkmıyor? Esra Erol'da canlı yayınında Esra Erol, gerçekleri bulmak için araştırmalarına devam ederken parçalanmış aileleri de bir araya getiriyor...

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