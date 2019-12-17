Esra Erol (16 Aralık 2019 Pazartesi) canlı yayın tamamı kesintisiz tek parça izle! Her sözü ile şoke eden kadın...
Esra Erol'da 16 Aralık 2019 Pazartesi canlı yayınında; ortadan söylediği her sözle herkesi şoke eden kadın canlı yayında! Esra Erol, herkesin merak ettiği o soruları sormaya başlayınca bakın ortaya hangi gerçekler çıktı...
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