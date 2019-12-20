Esra Erol (19 Aralık 2019 Perşembe) canlı yayın tamamı kesintisiz tek parça izle! Çocuklarını bırakıp evli adamla kaçan kadın...

atv'nin sevilen programı Esra Erol'da 19 Aralık 2019 Perşembe canlı yayınında; Esra Erol, çocuğunu kaçıran adama seslendi! Birbirinden ilginç olayların yaşandığı Esra Erol'da çocuklarına şiddet uygulayan ve kocasını bırakıp evli bir adam kaçan kadın olayında da yeni gelişmeler yaşandı!