Esra Erol (20 Aralık 2019 Cuma) canlı yayın tamamı kesintisiz tek parça izle! Yasak aşk skandalında flaş gelişme...
atv'nin beğenilen programı Esra Erol'da canlı yayınında herkesi şaşırtan yasak aşk skandalında yeni gelişmeler yaşandı! Esra Erol, Fatma'nın yanına kaçtığı Tahir Karabalık'a sorduğu sorular bakın hangi yanıtları aldı..
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