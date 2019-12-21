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Esra Erol (20 Aralık 2019 Cuma) canlı yayın tamamı kesintisiz tek parça izle! Yasak aşk skandalında flaş gelişme...

21.12.2019 | 08:04

atv'nin beğenilen programı Esra Erol'da canlı yayınında herkesi şaşırtan yasak aşk skandalında yeni gelişmeler yaşandı! Esra Erol, Fatma'nın yanına kaçtığı Tahir Karabalık'a sorduğu sorular bakın hangi yanıtları aldı..

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