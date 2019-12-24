Web TV Medya Esra Erol (23 Aralık 2019 Pazartesi) canlı yayın tamamı kesintisiz tek parça izle! Kocasını bırakıp kaçan kadından çileden çıkartan...

Esra Erol (23 Aralık 2019 Pazartesi) canlı yayın tamamı kesintisiz tek parça izle! Kocasını bırakıp kaçan kadından çileden çıkartan...

24.12.2019 | 08:27

atv'nin sevilen programı Esra Erol'da 23 Aralık 2019 Pazartesi canlı yayını ile yine milyonlarca izleyiciyi ekran başına topladı! Esra Erol, kocasını ve 3 çocuğunu bırakarak kaçan Fatma Hanım'a canlı yayında sorduğu sorulara bakın hangi cevapları aldı...

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OTOMATİK OYNAT

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Esra Erol (23 Aralık 2019 Pazartesi) canlı yayın tamamı kesintisiz tek parça izle! Kocasını bırakıp kaçan kadından çileden çıkartan... 24.12.2019 | 08:27
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Bengü - Günaydın / A Para / Günaydın Hafta Sonu / 22.12.2019 23.12.2019 | 15:55
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