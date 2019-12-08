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Esra Erol (6 Aralık 2019 Cuma) canlı yayın tamamı kesintisiz tek parça izle! DNA testinde bir şok daha...

08.12.2019 | 08:14

Esra Erol'da 6 Aralık 2019 Cuma günü canlı yayınında Esra Erol, kendisini polis olarak tanıtan şahısa canlı yayında herkesin merak ettiği o soruları sordu... Yasak aşk skandalında yeni DNA testi şoku!

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