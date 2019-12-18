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Esra Erol (17 Aralık 2019 Salı) canlı yayın tamamı kesintisiz tek parça izle! Çocuklarını dövüp kocasını aldatan kadından şoke eden...

18.12.2019 | 09:10

atv'nin sevilen programı Esra Erol'da 17 Aralık 2019 Salı canlı yayınında; Esra Erol, çocuklarına şiddet uygulayıp başka erkekle kaçan kadını kocası ile yüzleştirdi!

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