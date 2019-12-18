Esra Erol (17 Aralık 2019 Salı) canlı yayın tamamı kesintisiz tek parça izle! Çocuklarını dövüp kocasını aldatan kadından şoke eden...
atv'nin sevilen programı Esra Erol'da 17 Aralık 2019 Salı canlı yayınında; Esra Erol, çocuklarına şiddet uygulayıp başka erkekle kaçan kadını kocası ile yüzleştirdi!
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