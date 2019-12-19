Esra Erol (18 Aralık 2019 Çarşamba) canlı yayın tamamı kesintisiz tek parça izle! Evli adamla kaçan evli kadına sert tepki...
atv'nin sevilen programı Esra Erol canlı yayınında; evli sevgilisi ile kaçan kadına kocasından tepki! Esra Erol'da 18 Aralık 2019 Çarşamba canlı yayınında; Esra Erol, evli sevgilisiyle kaçan evli kadını kadını kocasıyla stüdyoda yüzleştirince bakın neler oldu...
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