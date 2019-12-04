Esra Erol'da şoke eden iddia! 5 aylık hamile Gamze Tolu, komşusu tarafından...

atv'nin sevilen programı Esra Erol'da kayıpları bulmaya ayrılanları bir araya getirmeye devam ediyor! Esra Erol'da komşusu tarafından kaçırıldığı iddia edilen 5 aylık hamile Gamze Tolu bulundu! Esra Erol'da canlı yayınına katılan 5 aylık Gamze Tolu, başından geçenleri anlatırken eşi ise olayları gözyaşları içinde böyle dinledi...