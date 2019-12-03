Esra Erol'da gündem olan olay çiftten flaş haber! 'Bir kilo et için aldattı' demişti...

Esra Erol'da bir kilo et için kocasını aldatma olayı ile gündeme gelen Makbule Tunçbilek ve 15 yıllık eşi Mehmet Tunçbilek boşandı. Makbule Tunçbilek'in yaşam tarzı ve söyledikleri Esra Erol canlı yayınında herkesin tepkisini çekmişti.