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Esra Erol (2 Aralık 2019 Pazartesi) canlı yayını tamamı kesintisiz izle! O çift boşandı...

03.12.2019 | 08:34

atv'nin sevilen programı Esra Erol'da 2 Aralık 2019 Pazartesi canlı yayını yine birbirinden ilginç konularla ekranlara damga vurdu. Esra Erol'da ayrıca uzun süre gündem olan Mehmet ile Makbule çiftinin boşandığı açıklandı...

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