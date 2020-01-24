Esra Erol'da karısıyla ilişkiye giren erkekle canlı yayında yüzleşen koca çılgına döndü! Paylaşılamayan kadın Hülya olayında şok...
Esra Erol'da başka erkekle ilişkiye giren karısına ağlayarak eve dönmesi için yalvarmasıyla gündem olan kocadan yeni olay! Esra Erol'da yuvanın kurtulması için bir araya getirilen yasak aşkın tüm tarafları canlı yayında bakın nasıl birbirlerine girdiler...
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