Esra Erol'u canlı yayında çileden çıkaran yalanlar! İnternetten tanıştığı erkeklerle ilişkiye giren evli kadın...

Esra Erol'da canlı yayınında; Esra Erol, internetten tanıştığı adamla ilişkiye giren evli kadına tepki gösterdi! Geçtiğimiz günlerde canlı yayında; başka erkekle ilişkiye giren ve kocasının canlı yayında ağlayarak "Eve dön.. Mutlu günlerimize dönelim..." diyerek yalvardığı paylaşılamayan kadın Hülya'nın yalanları, Esra Erol'u da böyle çileden çıkardı..