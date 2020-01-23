Esra Erol'da canlı yayınında başka erkekle ilişkiye giren karısına eve dönmesi için ağlayarak böyle yalvardı!

atv'nin sevilen programı Esra Erol'da Recep Bey, internette tanıştığı Arif isimli adamla ilişkiye giren karısı Hülya Hanım'la canlı yayında bir araya geldi! Yuvasını kurtarmak için Arif isimli adamla ilişkiye giren karısı Hülya Hanım'a ağlayarak yalvaran koca Recep Bey, bakın nasıl bir cevap aldı...