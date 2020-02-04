Web TV Medya Esra Erol'da karısın ayakkabılarını öperek ağlayıp eve dönmesi için yalvaran koca sosyal medyada olay oldu | Video

Esra Erol'da karısın ayakkabılarını öperek ağlayıp eve dönmesi için yalvaran koca sosyal medyada olay oldu | Video

Esra Erol'da karısın ayakkabılarını öperek ağlayıp eve dönmesi için yalvaran koca sosyal medyada olay oldu | Video
04.02.2020 | 09:34

Esra Erol'da canlı yayınında karısının eve dönmesi için yalvaran kocanın karısının ayaklarına kapanarak ayakkabılarını öperek yalvardığı anlar ilgi gördü.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Esra Erol'da karısın ayakkabılarını öperek ağlayıp eve dönmesi için yalvaran koca sosyal medyada olay oldu | Video 03:42
Esra Erol'da karısın ayakkabılarını öperek ağlayıp eve dönmesi için yalvaran koca sosyal medyada olay oldu | Video 04.02.2020 | 09:34
Babil 4. bölüm fragmanı yayınlandı 01:02
Babil 4. bölüm fragmanı yayınlandı 04.02.2020 | 02:01
Zalim İstanbul 29. son bölüm fragmanı yayınlandı | Video 00:59
Zalim İstanbul 29. son bölüm fragmanı yayınlandı | Video 03.02.2020 | 15:13
Çukur 3. sezon 19. son bölümden ikinci fragman yayınlandı | Video 01:55
Çukur 3. sezon 19. son bölümden ikinci fragman yayınlandı | Video 03.02.2020 | 15:13
Vuslat 39. son bölüm ikinci fragmanı yayınlandı | Video 00:44
Vuslat 39. son bölüm ikinci fragmanı yayınlandı | Video 03.02.2020 | 14:22
Sefirin Kızı 7. Bölüm 3 Şubat 2020 Pazartesi Cezaevinde hesaplaşma! 00:57
Sefirin Kızı 7. Bölüm (3 Şubat 2020 Pazartesi) Cezaevinde hesaplaşma! 03.02.2020 | 12:28
Şampiyon 19. Bölüm 2 Şubat 2020 Pazar Kafkas, önüne geleni böyle indirdi! 00:49
Şampiyon 19. Bölüm (2 Şubat 2020 Pazar) Kafkas, önüne geleni böyle indirdi! 02.02.2020 | 13:43
Güvercin 8. Bölüm 2 Şubat 2020 Pazar son fragmanı yayınlandı izle! 00:52
Güvercin 8. Bölüm (2 Şubat 2020 Pazar) son fragmanı yayınlandı izle! 02.02.2020 | 13:24
Kuzey Yıldızı İlk Aşk 20. Bölüm 8 Şubat 2020 Cumartesi 1. Fragman 01:02
Kuzey Yıldızı İlk Aşk 20. Bölüm (8 Şubat 2020 Cumartesi) 1. Fragman 02.02.2020 | 12:24
Hercai dizisinin sevilen oyuncusu Akın Akınözü'nün boks yaptığı görüntüler | Video 00:12
Hercai dizisinin sevilen oyuncusu Akın Akınözü'nün boks yaptığı görüntüler | Video 01.02.2020 | 15:46
Bir Zamanlar Çukurova 54. bölüm fragmanı yayınlandı | Video 00:52
Bir Zamanlar Çukurova 54. bölüm fragmanı yayınlandı | Video 31.01.2020 | 23:54
Hercai 30. son bölüm yayınlandı! Hercai 31. yeni bölüm fragmanı izle | Video 00:38
Hercai 30. son bölüm yayınlandı! Hercai 31. yeni bölüm fragmanı izle | Video 01.02.2020 | 00:06
Arka Sokaklar 540. son bölümden ikinci fragman yayınlandı | Video 00:42
Arka Sokaklar 540. son bölümden ikinci fragman yayınlandı | Video 31.01.2020 | 16:08
Babil 3. bölümden ikinci fragman yayınlandı | Video 00:59
Babil 3. bölümden ikinci fragman yayınlandı | Video 31.01.2020 | 16:08
Payitaht Abdülhamid 106. Bölüm 31 Ocak 2020 Cuma İhanetin cezasını böyle kesti Ben cevap yerine kelle alırım! | Video 00:36
Payitaht Abdülhamid 106. Bölüm (31 Ocak 2020 Cuma) İhanetin cezasını böyle kesti "Ben cevap yerine kelle alırım!" | Video 31.01.2020 | 16:09
Müge Anlı'da Pınar Kaynak cinayetinde iddiaların odağındaki isimden flaş açıklama! 31 Ocak 2020 Cuma Bunu kimse ispat edemez 03:48
Müge Anlı'da Pınar Kaynak cinayetinde iddiaların odağındaki isimden flaş açıklama! (31 Ocak 2020 Cuma) "Bunu kimse ispat edemez" 31.01.2020 | 13:08
Müge Anlı'da inanılmaz olay! 31 Ocak 2020 Cuma Baba dediği adamın 39 yaşında... 11:48
Müge Anlı'da inanılmaz olay! (31 Ocak 2020 Cuma) Baba dediği adamın 39 yaşında... 31.01.2020 | 10:56
Müge Anlı'da Pınar Kaynak cinayeti ile ilgili yeni gelişme! 30 Ocak 2020 Perşembe | Video 31:13
Müge Anlı'da Pınar Kaynak cinayeti ile ilgili yeni gelişme! (30 Ocak 2020 Perşembe) | Video 30.01.2020 | 15:47
Afili Aşk 32. son bölüm fragmanı izle! 00:52
Afili Aşk 32. son bölüm fragmanı izle! 30.01.2020 | 09:38
Zemheri 4. Bölüm 5 Şubat 2020 Çarşamba Dizinin hayranlarını şoke eden ölümcül sahne! 00:55
Zemheri 4. Bölüm (5 Şubat 2020 Çarşamba) Dizinin hayranlarını şoke eden ölümcül sahne! 30.01.2020 | 09:19

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

BİZE ULAŞIN