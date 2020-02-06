Esra Erol'u çileden çıkartan yasak aşk skandalı! Böbreğini verdiği kocası... (6 Şubat 2020 Perşembe) | Video
Esra Erol'da 6 Şubat 2020 Perşembe canlı yayınında Esra Erol, böbreğini aldığı karısının en yakın arkadaşı ile yasak aşk yaşayan adama tepki gösterdi!
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