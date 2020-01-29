Esra Erol'da başka erkekle ilişkiye giren ve kocasını "Eve dön aşkım" diye yalvartan evli kadından şok açıklama!
Esra Erol'da internette tanıştığı erkekle ilişkiye giren evli kadın kocasının ağlayarak "Eve dön aşkım" diye yalvarmalarına sonunda bakın nasıl cevap verdi! Esra Erol'da paylaşılamayan kadın Hülya Hanım'ın kararı ne oldu? İşte Esra Erol'da canlı yayında
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