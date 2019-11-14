Esra Erol'un ortaya çıkardığı skandal olayda şok gelişme... Evine sığınan kadını para karşılığı tanıştırdığı...
atv'nin çok izlenen vazgeçilmez programı Esra Erol'da 13 Kasım 2019 Çarşamba canlı yayınında; Kemal Dündar'ın para karşılığında evine sığınan kadını tanıştırdığı Ali Bey şok açıklamalarda bulundu.
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