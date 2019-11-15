Esra Erol'da mide bulandıran iğrenç skandal! Dini nikahlı eşini para karşılığı 4 erkekle...

atv'nin merakla izlenen programı Esra Erol'da ortay çıkan iğrenç skandalda ortaya çıkan yeni detaylar mide bulandırdı! Esra Erol, canlı yayında ortaya çıkan iğrenç skandal hakkında yeni bilgilere ulaştıkça izleyiciler kulaklarına inanamadı! 58 yaşındaki Saadet Hanım'ın dini nikahla berber yaşadığı Kemal Dündar tarafından para karşılığı erkeklerle tanıştırıldığı iddiası Esra Erol canlı yayınında herkesi şoke etti. Esra Erol canlı yayınına telefonla bağlanan iğrenç iddiaların odağındaki Kemal Dündar, yaptığı şok açıklamalarla olayın iç yüzünün ne kadar karanlık olduğunu böyle ortaya koydu...

atv'nin ilgiyle takip edilen programı Esra Erol'da ilginç konuları ekrana taşımaya devam ediyor. Dün yayınlanan bölümde 58 yaşındaki Saadet Teyze, dini nikahlı olarak yaşadığı komşusu hakkında akılalmaz iddialarda bulunmuştu.Saadet Teyze, Kemal Dündar'ın kendisini 4 erkekle tanıştırdığını ve karşılığında para aldığını öne sürmüştü. Mide bulandıran olayın kilit ismi Kemal Dündar bugün canlı yayına bağlanarak iddiaları yalanladı.