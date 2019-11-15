Esra Erol'da 'Yok artık' dedirten yasak aşk skandalı! Başka erkekten hamile kalan kadın canlı yayında kocasıyla karşılaşınca...

atv'nin sevilen programı Esra Erol'da ilginç konukları ve konularıyla gündem belirlemeye devam ediyor! Esra Erol'da ortaya çıkan yasak aşk skandalı ve yasak aşk trafiği ise izleyenleri şaşkına çevirdi! Programa katılan dertli koca Şaban Sarıyar, eşinin başka bir erkekten hamile kalıp ikiz bebekler doğurduğunu canlı yayında itiraf etti! Esra Erol, kocasından habersiz başka bir erkekten hamile kalarak ikiz bebekler doğuran Gülşah Sarıyar'ı canlı yayında; 19 yıllık nikahlı kocasıyla yüzleştirdiği anda bakın stüdyoda neler yaşandı...