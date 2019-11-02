Miran ve Reyyan'ın öpüşme sahnesi Hercai 19. son bölüme damga vurdu! İşte olay olan romantik anlar...
Hercai 19. son bölümde imkansız aşık kahramanları Miran ile Rayyan'ın öpüşme sahnesi milyonları ekran başına kilitledi. İşte Hercai 19 bölüme damga vuran Sezen Aksu'nun 'Ben Sende Tutuklu Kaldım' şarkısı eşliğindeki o romantik anlar... Reyyan sevgisiyle Miran’ın yaralarını sarmaya çalışıyor!
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