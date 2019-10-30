ABD'nin Ankara Büyükelçisi Dışişleri'ne çağrıldı
ABD'nin Ankara Büyükelçisi Satterfield, ABD Temsilciler Meclisi'nde oylanan skandal yasa tasarılarıyla ilgili Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Bakanlık'tan yapılan açıklamada "ABD Temsilciler Meclisince 1915 Olayları ile ilgili alınmış olan tarihi ve hukuki dayanaktan yoksun karar ve Barış Pınarı Harekatı ile bağlantılı olarak ülkemize yaptırımlar uygulanmasını öngören yasa tasarısı ile ilgili olarak ABD'nin Ankara Büyükelçisi David Satterfield Dışişleri Bakanlığına çağrılmıştır." denildi.
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