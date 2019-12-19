Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malezya'da Kuala Lumpur Zirvesi'nde önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında; Batı ülkelerinin mülteciler konusunda verdikleri sözleri yerine getirmediğini belirterek Arap ülkelerinin mülteciler konusunda da Türkiye karşıtı bir tutum izlediğini belirterek "Ama bakıyorsunuz ki öbür tarafta Arap Ligi bir toplantı yapıyor 'Türkiye ile ilişkilerinizi kesin' diyor" dedi.