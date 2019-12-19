"Ama bakıyorsunuz ki öbür tarafta Arap Ligi bir toplantı yapıyor 'Türkiye ile ilişkilerinizi kesin' diyor"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malezya'da Kuala Lumpur Zirvesi'nde önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında; Batı ülkelerinin mülteciler konusunda verdikleri sözleri yerine getirmediğini belirterek Arap ülkelerinin mülteciler konusunda da Türkiye karşıtı bir tutum izlediğini belirterek "Ama bakıyorsunuz ki öbür tarafta Arap Ligi bir toplantı yapıyor 'Türkiye ile ilişkilerinizi kesin' diyor" dedi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:24
02:46
Bakan Kurum'dan flaş Kanal İstanbul mesajı! Önümüzdeki hafta... 19.12.2019 | 11:48
05:25
Google Türkiye'den gidiyor mu? Google uygulamaları Türkiye'den kalkıyor mu? 19.12.2019 | 11:44
04:10
08:19
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Malezya'da önemli açıklamalar 19.12.2019 | 11:12
01:06
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Ruhani ile görüştü 19.12.2019 | 10:46
17:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kuala Lumpur Zirvesi’nde önemli açıklamalar 19.12.2019 | 08:20
16:28
Doğu Akdeniz’de Türkiye’siz denklem mümkün mü? İşte Doğu Akdeniz gerçeği... 18.12.2019 | 16:10
12:30
03:04
05:24
06:18
Kadına karşı şiddetin önlenmesine yönelik genelge yayınlandı 18.12.2019 | 10:28
01:51
İçişleri Bakanlığı 4 belediye başkanını görevden aldı 18.12.2019 | 10:10
02:26
Kılıçdaroğlu FETÖ’cü olduğunu biliyordu 18.12.2019 | 10:09
03:16
Cumhurbaşkanı Erdoğan Malezya'da 18.12.2019 | 09:41
01:33
01:00
'Kıran 8 Operasyonu' 3 bin 480 personelin katılımıyla başlatıldı 18.12.2019 | 09:24
01:20
CHP'den FETÖ tutuklusu başkana destek! 17.12.2019 | 20:33
01:04
Türk Ordusu’ndan Rasulayn’da doğan Barış bebeğe şefkat eli 17.12.2019 | 18:37
21:58
İşte 17-25 Aralık yargıda darbe girişiminin perde arkası... 17.12.2019 | 17:05