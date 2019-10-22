Başkan Erdoğan ile Putin'den kritik zirve sonrası önemli açıklamalar
Rusya'nın Soçi kentinde bir araya gelen Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in görüşmesi sona erdi. İki lider görüşmeye dair kritik açıklamalarda bulundu.
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