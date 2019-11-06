Başkan Erdoğan Trump ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasında bu akşam bir telefon görüşmesi gerçekleşti. Görüşmede ikili meselelerin yanı sıra bölgesel gelişmeler ele alındı. İki liderin, ABD Başkanı Trump’ın daveti üzerine 13 Kasım Çarşamba günü Washington’da görüşeceklerini yeniden teyit ettikleri bildirildi.
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