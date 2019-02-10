"CHP her seçim öncesi kafaları karıştırmak için..."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleşen İstanbul Sandık Başkanları Buluşması'nda önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında CHP'nin asılsız iddialarına da değinerek "Geçtiğimiz günlerde İstanbul'un ilçelerinden birinde yaşanan hadiseyi biliyorsunuzdur. Bunlar bir garip. Ülkemizdeki seçim sistemi dünyaya örnek olacak bir şeffaflığa sahiptir. Seçmen kütükleri tüm partilere verilir. İlk 5'e girmiş partiler üye bulundurur. Buna rağmen CHP ve onlarla hareket eden bir kesim, her seçim öncesi ve sonrasında kafaları karıştırmak için ortalığı velveleye veriyor. Biz her zaman olduğu gibi seçimde de CHP'nin ve avenelerinin teranelerine cevabımızı vereceğiz. Bunun için ilk şart sandığa sıkı sahip çıkmaktır" dedi.